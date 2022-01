Juan Pablo Vigón afirma que Alan Mozo "como rival es insoportable"

Y es que el duelo entre la UANL y la UNAM es especial para Vigón, quien aceptó que salir de Pumas "fue difícil, me encariñe demasiado con esa institución, me dolió a la hora de partir, pero estaba muy seguro de lo que estaba haciendo y llegar a Tigres me di cuenta de que fue una muy buena decisión para mi carrera".