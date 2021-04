PUMAS MERECÍA MÁS EN EL GUARD1ANES 2021

"Hemos hecho partidos donde merecimos ganar, partidos donde no lo merecimos y no ganamos. Por fuera se habla que Pumas no merece nada, que el equipo siempre juega mal y no es la verdad, no es la verdad, siendo autocríticos no lo es, hay veces que merecimos ganar y no lo hicimos, cuando merecimos no ganar, no ganamos. El futbol pocas veces es de justicia divina, es más por eficacia y hoy no la tenemos en cuanto a la portería rival y esto connota los puntos que tenemos y la situación en la que estamos, para remarcar y que quede muy claro, este equipo no se va a rendir hasta el final".