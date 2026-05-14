Liga MX Juan Carlos Rodríguez revela lo que motivó a que el fondo de inversión no se hiciera Quien fuera el Alto Comisionado de la FMF dio detalles de los motivos que lo orillaron a dejar su puesto y los factores que evitaron el fondo de inversión.

Video Falta de transparencia, el motivo por el que el fondo de inversión no se efectuó

La salida de Juan Carlos Rodríguez como Alto Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol en diciembre pasado aún tiene sus secuelas a casi medio año de que dejara el cargo y habló de los factores que evitaron el aclamado fondo de inversión y que por ende también que diera un paso al costado de su puesto.

En entrevista con el periodista argentino Andrés Cantor, Juan Carlos Rodríguez dio detalles de las conversaciones que sostuvo con altos directivos del futbol mexicano para acordar que el negocio del futbol se guiara por medio de un fondo de inversión.

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“Me oyeron tan convencido de lo que estaba haciendo, que dijeron: ‘mira, vamos a dejar que este gordito siga intentando su negocio y ya veremos al tiempo, yo creo que no se va a lograr porque lo que está pidiendo es demasiado ambicioso’. Y así contratamos a los banqueros de inversión que nos confían el proyecto y se arma un proyecto espectacular en el que nos ayudan a montar una propuesta comercial formal que durante muchas juntas de trabajo a los dueños se las platicamos, se las propusimos, se las explicamos y todo el tiempo dale, no pares, y dale.

“Así empezamos a funcionar. Estos señores que son unos genios del banco de inversión empezaron a hablar con los fondos más importantes del mundo, siete de los diez fondos de inversión más importantes del mundo hicieron una oferta en este proceso para quedarse con el 10 por ciento de la empresa comercial de una evaluación que nosotros habíamos propuesto pensando que la liga entre 11 y 14 billones de dólares", contó Juan Carlos Rodríguez.

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ HABLÓ DEL APOYO DE LOS DIRECTIVOS DEL FUTBOL MEXICANO Y LO QUE GENERÓ SU DEBACLE

El Alto Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol también relató cómo los altos directivos de la Liga MX mostraron su respaldo total cuando vieron las cifras que los beneficiaría con el fondo de inversión, pe oluego hubo un factor que venía, sobre todo, de los banqueros, lo que hizo que se diera un paso atrás y que incluso, más tarde, recibiera amenazas.

“No nada más me apoyaban, cuando ya empezaron a oír los números era ‘dale, déjate de hacer tarado y ya firma para que nos caiga la lana’. Todo funcionó muy bien, cerramos, nos dimos la mano y firmamos a principios de diciembre de 2024, contingente que todos los clubes aceptaran, no era necesario, y ese fue otro error mío, que fuera mayoría total. Se podía ser una mayoría con el 75 por ciento y lo hubiéramos logrado, pero estaba convencido que todo mundo tenía que sumarse o sino no iba a funcionar y ahí empezó la debacle.

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“Cuando fuimos a ver a los dueños y les dijimos, aquí está, la única regla que ponen los señores es total transparencia. ‘¿Cómo total transparencia?’ Sí, sí, total transparencia significa total trasparencia, aquí está el decálogo y hay que cumplirlo. ‘Ah caray, pues no, total transparencia no funciona. (total transparencia de las operaciones independientes)’. Y ahí fue donde ya no les gustó”, relató Juan Carlos Rodríguez acerca de la ruptura para que se llevara ese fondo de inversión en el futbol mexicano.

“En México hay grandes operadores de futbol, pero no querían transparentar ni hacer pública la manera en la que cocinan. No querían enseñar cómo se cocinaba en esas cocinas y eso fue lo que reventó”, ahondó Juan Carlos Rodríguez con Andrés Cantor respecto a su salida como Alto Comisionado de la FMF.