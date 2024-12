Faitelson revela amenazas a Juan Carlos Rodríguez por Fondo de Inversión

David Faitelson habló fuerte sobre lo que perdió el futbol mexicano al dejar ir al Alto Comisionado, ya que no se logró dar un salto de calidad, además reprobó la decisión negativa de Grupo Pachuca por no apoyar el fondo de inversión que se pretendía.

“Muy triste, me parece un fracaso total, rotundo, retrógrada, del futbol mexicano, tienes la oportunidad de poner un fondo de inversión que finalmente, el mayor temor de ellos o de los era que se abriera, que se abrieran los libros, las estructuras, los contratos, se transparentar el futbol, le tuvieron miedo. Hay algunos dueños de equipos que varios. Yo creo que no solamente es uno. El principal aquí es Jesús Martínez , el presidente del Grupo Pachuca, fue el principal opositor de este esta situación”.

“Yo no sé cómo trabaja la mafia, lo he visto en películas, pero empujas un proyecto que va a transparentar ciertas cosas o ciertos intereses y te amenazo, cómo te ibas a pensar que un alto comisionado del futbol iba a recibir amenazas”.

“Ellos deportivamente han trabajado muy bien, pero también hay un velo de misterio que ha existido siempre. No lo estoy diciendo aquí como exclusiva sobre la relación que ha tenido Pachuca con los dineros de los gobiernos, tanto en Pachuca como en León, pero siempre sacan el pretexto, es que ha hecho crecer en la ciudad, ha hecho auditorios, canchas de futbol, ha hecho un Salón de la Fama, pero el futbol no puede seguir viviendo porque es el futbol, es una es una corporación privada”.

Pero fíjate los golpes bajos, me parece espeluznante, porque uno o dos dueños que empezaron a dudar que no querían, empezaron a filtrar cosas que solamente estaban en contrato, los que no estaban de acuerdo empezaron a generar este ruido a decir oigan, y ya vieron que el comisionado se lleva una comisión del fondo, y empezaron a empantanar todo para hacerlo complicado, para que algunos, con poca convicción, se empezaran a bajar. Empezaron a decir yo ya no estoy tan seguro y de dieciséis empezamos a irnos hacia abajo.