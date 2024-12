Durante la época dorada del Toluca, sin duda su jugador más emblemático fue José Saturnino Cardozo , de quien más de uno, a lo largo de esos años y aún hasta la fecha, se preguntó si no hubo ofertas del futbol de Europa por él, lo que finalmente el artillero contestó.

En entrevista en el programa de Ricardo Peláez, el paraguayo también admitió que incluso pudo emigrar a LaLiga de España , sin embargo el sueldo que le ofrecían no le convenció, por lo que decidió rechazar la oferta del Zaragoza.

"Después hubo un acercamiento del Zaragoza también, fueron a verme a un partido de selección, pero cuando me dijeron lo que ellos querían pagarme les dije que no, co creían lo que yo ganaba en México".