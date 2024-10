"Es un club complicadísimo, hay mucho joven, de ahí viene mucha inmadurez, solo el 'Piojo' no es extracto Chivas, nosotros con Matías Almeyda impusimos jerarquía, fuimos incrustando jugadores de jerarquía y no extracto Chiva, y lo balanceamos con fuerzas básicas. Hoy es un gran proyecto con fuerzas básicas, mucha inmadurez en los jugadores ".

Como ejemplo de la falta de liderazgo que existe en el Rebaño Sagrado , el ex directivo mencionó lo que de cierta forma pasa en Tigres para que los jugadores más jóvenes no pasen por malas situaciones.

"¿Tú crees que Gignac le va a permitir comportamientos a Córdova, Aquino, Nahuel, pendejaditas como las que pasan en Chivas? ¿Crees que hay un líder en Chivas como Gignac o Nahuel? No me saques temas de narración, no los hay, ve a sus últimos campeones y referentes, el problema no es el dinero, es la materia prima".