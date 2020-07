El nombre de José Juan Macías como la más próxima exportación a Europa desde la Liga MX no deja de sonar y el futbolista aseguró que tiene la intención de partir rumbo a un futbol más desarrollado, incluso si eso implica sacrificar en la parte económica.

"En este momento no me importan el dinero, soy muy joven, yo quiero un proyecto que tenga lo deportivo como lo principal, que me ayude a crecer como futbolista, obvio que el dinero es importante porque es mi pan de cada día, pero no es el factor principal", afirmó.

Aunque explicó que tiene la mente puesta en Chivas, no negó que ha recibido consejos por parte del entrenador de la selección mexicana, Gerardo 'Tata' Martino, para elegir la mejor opción si es que llega más de una propuesta desde 'el viejo continente'.

"He tenido muchas platicas con él, lo estimo mucho, hemos platicado como puedo mejorar dentro del campo. Él siempre dice que vayamos a un equipo que nos haga hacer jugar, no donde no juguemos mucho, perdamos ritmo, sino que lleguemos en la mejor de las condiciones", agregó.

Finalmente, aseguró que partir a Europa en este mismo mercado no le quita el sueño: "Yo soy un jugador muy profesional, yo no pienso en eso, de eso se encargan otras personas, eso me puede distraer, puede hacer que baje mi intensidad en los entrenamientos, no pienso en eso".