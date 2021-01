José Guadalupe Cruz está en vilo ante la lesión de Unaí Bilbao

José Guadaluoe Cruz está consciente de que la lesión de Unai Bilbao puede ser grave, algo que sería un verdadero problema para Necaxa, pues el estratega reconoció que es un futbolista clave en el funcionamiento del equipo, no obstante, mantiene la esperanza de que las pruebas médicas indiquen que es algo que podrá solventar rápidamente.

"Uno lo ve entrar al vestidor cojeando en un estado físico que no augura un buen diagnóstico, pero es muy pronto, es fresco el tema de la lesión, tenemos una semana larga de trabajo para el siguiente compromiso y espero que a mediados dela semana esté recuperado, espero no sea grave la lesión, no tengo reporte de los doctores, espero no sea grave para mi sistema, es una pieza clave en mi sistema", dijo en conferencia de prensa.

El estratega admite que Bilbao ha tenido un gran aporte tanto en defensa como en ataque, no obstante, aseguró que en caso de perderlo por un buen lapso de tiempo no tendrá tiempo para lamentarse, pues tendrá que encontrar una solución inmediata.

"Estoy consciente que puede ser una lesión grave, Unai desde su llegada acá no se ha perdido un juego y se ha distinguido por dar mucha solidez a la defensiva y en zona ofensiva con sus goles nos ha permitido sumar puntos y ganar partido. No prevemos ese escenario esperemos no sea nada grave, en caso contrario no lamentaremos su ausencia ante Toluca, tendremos que ocuparnos de buscar soluciones, un sustituto que haga las cosas también".

En tanto, Leonel Rocco señaló que a pesar de la derrota el quipo está bien mentalmente, y considera que es cuestión de pulir detalles que les han costado en lo que va de la temporada, además, criticó que ante Necaxa fue un encuentro difícil de evaluar por que no tuvo continuidad.

“Lo mental está espectacular, la entrega, lo físico, nos faltan cosas, achicar los márgenes de error, nos están costando caro, y la verdad no se pude hacer un balance de un partido permanentemente cortado, un partido que la verdad no me gustó", explicó el estratega.