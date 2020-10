José de Jesús Corona admite que está en deuda con Cruz Azul

En 2009 Cruz Azul sacudió el mercado mexicano con la contratación de Jesús Corona, un arquero que era la sensación por sus actuaciones con Tecos, equipo con el que incluso disputó una Final. Chuy llegó para fortalecer el arco y con la ilusión de romper con una sequía de 12 años sin conquistar la Liga; sin embargo, han pasado 24 campañas y no ha logrado el objetivo, por lo que el guardameta aseguró que está en deuda con la instituci´ón que le abrió las puertas, pero no se da por vencido, pues tiene claro que no quiere colgar los guantes sin levantar ese campeonato.