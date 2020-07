El duelo que marcará el reinicio del futbol mexicano será el Bravos vs Atlético de San Luis a las 10pm ET., siendo el jueves un día habitual para que se dispute un cotejo. Cabe recordar que en el Clausura de este año, Juárez jugó un jueves ante Pumas.

Para el viernes se disputarán un par de partidos: Tigres vs Necaxa a las 8pm ET y vendrá el debut de Mazatlán FC al visitar al Puebla a las 10pm ET. Ya para el sábado 25 de julio se llevarán a cabo tres duelos más: Chivas debutará ante León en el Akron a las 8pm ET, mientras que Santos visitará a Cruz Azul a las 10pm ET al igual que Tijuana le hará los honores al Atlas.