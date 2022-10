Jorge Torres Nilo quita presión a Toluca: "Pachuca es el favorito"

"No es que me quite responsabilidad y aviente la bolita a Pachuca. El favorito viene siendo Pachuca porque es el equipo que mejor juega y el equipo que ha sido más constante en el torneo que en teoría tiene esa revancha" dijo en conferencia de prensa de acuerdo al reporte de Ignacio Alva de TUDN. "Si hablamos de justicia es muy difícil en la vida en el fútbol darle el galardón a alguien, nosotros llegamos con la inercia de grupo y apelamos en la fe que tenemos como grupo."