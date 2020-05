“Se me informó que había sido positivo, estoy bien, no tengo síntomas, ninguno de mis compañeros que fue reportado como positivo estuvo en mi casa. Es mentira que hubo una fiesta como tal, tuve una reunión, me gusta cantar, nosotros creemos que no hay nada, yo no salí de mi casa para nada, no sé cómo pudo haber llegado el virus a mi casa, o a lo mejor cuando mandamos a pedir de comer, o alguien que haya venido, no quiero echarle la culpa a nadie, quiero dejarlo en claro”.