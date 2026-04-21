    Liga MX

    Jesús Garza registra impresionante récord de minutos en el Clausura 2026

    El lateral mexicano ha sido uno de los mejores jugadores de Tigres, con quien recién renovó contrato.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Jesús Garza, el único mexicano que ha jugado todos los minutos del Clausura 2026

    Jesús Garza se ha ganado la confianza de Guido Pizarro y se ha convertido en un titular indiscutible en Tigres jugando todos los partidos del Torneo Clausura 2026.

    De acuerdo con la cuenta Goles y Cifras Oficial, Chuy Garza es el único futbolista mexicano, no portero, que ha disputado todos los minutos (1,350), del Clausura 2026.

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    Su buen momento en Tigres lo llevó a debutar con la Selección Mexicana en el partido amistoso ante Islandia de febrero pasado, en el que tuvo participación 24 minutos.

    En Tigres también le llegó su recompensa al renovar su contrato por tres años, hasta el 2029.

    Salvo alguna sorpresa, Jesús Garza no irá al Mundial 2026, pues Javier Aguirre ve entre sus laterales por derecha a Jorge Sánchez, Israel Reyes y Richy Ledezma.

    En caso de que no vaya a la Copa del Mundo, Chuy Garza podría jugar la Liguilla con Tigres. El club felino marcha en el noveno lugar de la tabla con 21 puntos y busca cerrar su boleto en las dos últimas fechas ante Atlas y Mazatlán.

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