"Demasiado emotivo, aparte regresar ¿no?, después de 10 años que tuve un castigo que no iba con Sub-20, que sí tienes el contacto con los jóvenes porque entrenan en una cancha alterna, pero ya participar en un partido oficial y ahora hacerlo con mi hijo, que estaba en la banca fue algo muy emotivo, no algo común en el futbol, y la verdad muy agradecido también por esa situación, me hubiera gustado cederle el lugar en algún momento, en un cambio, pero bueno, se siguen siempre las instrucciones técnicas y agradecido con Dios, con el futbol, de esta oportunidad que me brindó de estar en el mismo equipo que uno de mis hijos.