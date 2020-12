Javier Aguirre regresa con los Rayados para seguir creciendo

"Fueron 20 años fuera y que mejor que llegar de vuelta a mi país y a una gran institución como lo es Rayados de Monterrey, me ofrece todas las posibilidades de seguir creciendo.

"Primero volver a mi país, estar con los míos, me hace falta ese cobijo, esa carnita asada con los amigos, esa cervecita, hablar el mismo idioma y lo único que hice durante 20 años es extrañar mucho a mi tierra, esa es la principal motivación. Luego que llego a una grandísima institución que no tiene nada que ver con la que dejé hace 20 años. Hoy tiene títulos, una estructura impresionante, una infraestructura también, un grupo humano cálido, conozco desde hace muchísimos años a Duilio", dijo en un video publicado por Rayados.

"Impresionante, mira que le he dado vuelta al mundo eh, por toda Europa viendo amigos, instalaciones y sin ninguna duda son temor a equivocarme, de lo mejor de lo mejor, de última generación tanto El Barrial como el estadio, no le piden nada a instalaciones de Europa o Japón. Monterrey está en el mundo en los 10 mejores, no tengo ninguna duda", señaló el estratega mexicano.