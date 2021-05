“¿Y ustedes quiénes son?”, preguntó Aguirre, por lo que se escuchó a alguien explicándole que eran parte del equipo de comunicación de Santos , pero el técnico replicó: “¿Tantos?, ¿siete?… ¿Y van a ir a Monterrey todos? No sé si entren a la rueda de prensa de allá, son un chingo”, dijo refiriéndose a la conferencia que se llevará a cabo este domingo al término de la vuelta de los Cuartos de Final en el Estadio BBVA .

Posteriormente se disculpó con el perdiodista por interrumpir su pregunta, pero al finalizar la conferencia de prensa todavía se le escuchó cuestionando las funciones de los elementos verdiblancos, dando la impresión de que no les creyó.

“ Se ve que vio otro partido, no inculcamos esas cosas, inculcamos otros valores el cual el futbol se debe de disfrutar. Cuando se lesionó Otero se le salió la cabeza del peroné, tiene un desplazamiento. No me parecen atinadas las declaraciones que hizo, más allá de su trayectoria está totalmente errado”, replicó el uruguayo.