Jardine quiere a Igor y hace 'sugerencias' a la Liga MX: "No es justo"

"Es desafiante con tan pocos días, tener un partido con importancia, vale una copa, un título y un rival de jerarquía, hay que intentar estar a la altura, no es simple por los pocos días, lo que me preocupa es la salud de los jugadores, que ninguno se lesione, debemos avanzar en la pretemporada, ir por entrenamientos y por veces dejar de hacer algún entrenamiento para preparar jugadores.

"No es lo ideal, si puedo dar la sugerencia a la liga es que lo coloque (el partido) más al frente, no me parece justo, tenemos jguadores en la selección, pero aquí estamos siempre, no nos apoyamos en excusas ni pretextos, mañana pelear con los jugadores que aquí están, tenemos jugadores para pelear y jugar a Tigres", agregó.