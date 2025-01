LA ADVERTENCIA DE JAMES RODRÍGUEZ

"Con él han pasado varias cosas, tiene un problema de sóleo que se activa cuando tiene muchísima competencia, como últimamente no ha jugado, no ha incurrido en ese problema de lesión. Él ha tenido distanciamientos, no sé cómo juega León, pero con James está garantizado que con la pelota se pueden hacer muchas cosas, pero sin es un jugador de muy poca producción.

"Su labor sin la pelota no es lo suficientemente importante y por eso le sucedió lo que pasó en Sao Paulo y con Rayo Vallecano, que no lo tienen en cuenta porque miden niveles de intensidad, once corriendo, once jugando. De ahí solamente hace la mitad James y lo han dejado en el banco de suplentes, pero si este equipo juega como los de hoy buscan el nivel más alto, no sé hasta que punto James les pueda jugar toda la temporada".