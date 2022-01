San Luis sueña en grande de la mano de Rubens: "¿Por qué no pensar en ser campeones?"

“El objetivo es estar peleando Liguillas, lo demostraron el torneo pasado, yo no estaba todavía, pero jugaron Repechaje, creo que se ha visto un cambio y totalmente es estar dentro de los 12 primeros, si no es que dentro de los ocho primeros, estar peleando Liguillas, jugando Cuartos de Final, Semifinales y ¿por qué no? Una Final… entre más pensemos en grande los objetivos serán más altos. ¿Por qué no pensar en ser campeones? Estamos armando un buen plantel en el que podemos pensar en grandes cosas”, comentó en entrevista con Juan Carlos Zamora, de TUDN.