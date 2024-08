Indicador Futbolero | Un millonario sin suerte, Rayados

“Diría que es normal, cuando hay tanta presión, hay ansiedad por buscar el triunfo y no se consigue, el desgaste entre los seres humanos y máxime cuando es un grupo, hay muchas personalidades y hay muchas formas de pensar. Entonces el desgaste es normal, no lo veo como un tema delicado, no lo veo como un punto de quiebre, pero si es verdad el ambiente no es el óptimo en estos momentos”. Sostuvo el presidente deportivo de la institución, José Antonio Noriega.