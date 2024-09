Indicador Futbolero | La Regla de Menores en Liga MX, una carga

La formación y debut de futbolistas debe ser un trabajo conjunto entre los clubes y la Liga MX, donde todas las partes estén realmente convencidas de que se cuenta con el material humano, no sólo en cantidad sino de calidad para dar salida a todo ese talento que se trabaja en las fuerzas inferiores de los 18 equipos de la Primera División .

Las estadísticas presentadas por la Liga MX, podrían impactar o sorprender a muchos, pero desgraciadamente el problema o la clave no esta en debutar por debutar, sino en crear una sinergia donde los mismos futbolistas, no claudiquen por seguir en un constante ascenso y que los técnicos realmente estén convencidos con estás fórmulas recicladas.

Esta reglamentación que obliga a los clubes a cumplir mil minutos utilizando juveniles, no es bien vista por algunos entrenadores o dirigentes, de hecho, después del fracaso del Tricolor en la pasada Copa América , la instrucción precisa para todos era que se tenía que seguir este mandato al pie de la letra, para tapar un poco lo sucedido con el Tricolor.

De hecho, la Liga MX penaliza deportivamente a quienes no cumplan el mínimo de minutos con jugadores jóvenes al final del torneo, se les sancionará con la pérdida de tres puntos, lo que puede ser determinante para clasificar a la Liguilla.

"Es importante tener esta regla, pero también es importante que no construyas la casa por el techo, sino por la base. Para mí lo que veo y conozco no se trabajan las formativas en México, no veo los técnicos de las formativas profesionales, con excepción con Pachuca; después, uno que otro, Santos intenta trabajar", señaló Renato Paiva, técnico del Toluca.