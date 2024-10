Indicador Futbolero | Paiva es realista, pero mueve el avispero

“Querer ser campeón hay muchos, que dispuestos están para querer hacer las cosas para salir campeón, es otra cosa, y los chicos lo están haciendo muy bien. Repito, somos candidatos, no estamos obligados a salir campeones porque hay más equipos de mucha calidad”. Sostuvo el técnico de los Rojos.

Es cierto, que la actual directiva lleva varios años invirtiendo en un proyecto que no sólo está encaminado para lograr la obtención de campeonatos, sino también en generar una mayor identidad de la afición con el club, lo que se logra percibir es que cada paso que se ha dado es para hacer crecer la grandeza de uno de los clubes más ganadores del futbol mexicano.

Toluca más allá de que se pueda pensar que se trata de un equipo netamente local, la realidad es que es una institución enfocada en conquistar a más aficionados, no solamente dentro del Estado de México, sino con este trabajo seguir en esa lucha -que por momentos parece estéril-, de que es un club que merecería un mayor reconocimiento a nivel nacional.

Así que irse con la idea de que Renato Paiva estaría evadiendo la obligación o responsabilidad por ser campeón, parecería una errónea interpretación de sus declaraciones, máxime cuando tiene al equipo en el segundo lugar de la clasificación general, con el pase directo a la liguilla, y conduce a uno de los planteles más ricos, no sólo en el aspecto financiero, sino deportivo de la Liga MX.

SUEÑO MEDIÁTICO

En la Liga MX por ahora no se contempla echar andar un nuevo sistema para aquellos partidos que en fase regular terminen empatados y otorgar un punto extra al ganador. Las versiones surgidas en semanas recientes apuntaban a que esta idea se estaría gestionando con la intención de ofrecer un mayor y mejor espectáculo a los aficionados.

Fuentes consultadas advirtieron que en la Liga MX no se trabaja en ese sentido. “Yo también he visto y escuchado esas versiones, pero de nuestro lado (Liga MX), no está contemplado nada por el momento, nunca se ha puesto sobre las mesas de trabajo un tema de esa magnitud”.