“Desde que he llegado a Toluca para mi León es el equipo que mejor juega al futbol, uno de los dos o tres equipos que mejor lo hacen y creo que cómo delantero me puede beneficiar mucho la forma en la que juega el equipo. He visto que León ha conseguido el récord de victorias".

"León es un equipo que genera muchas situaciones de gol, he visto que ha ganado muchos partidos con tres o cuatro goles de diferencia y para un delantero estar en un equipo que genere tanto ilusiona mucho y sinceramente en Toluca era de una de las cosas que no me ha sucedido y por las cuales quedaba más en deuda. He herrado goles como muchos delanteros y cuando uno herra se queda mal pero cuando no tienes situaciones de gol es lo peor de todo y creo que llegue a un lugar que genera muchas situaciones así que estoy muy contento de la decisión que he tomado”.