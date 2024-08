Es como si Lichnovsky hubiera sabido por adelantado que no valía la pena quedarse en el Estadio Ciudad de los Deportes pese a la pancarta de apoyo por su lesión que el equipo desplegó en la previa del partido.

Y es que el chileno hizo acto de presencia en el infame 'carrito de las desgracias' al no poder caminar con facilidad, convivió y bromeó con sus compañeros, pero para el inicio del partido no se le vio por ningún lugar.

Algunos fanáticos del América recriminaron la falta de compromiso de Lichnovsky en redes sociales al no mostrar, supuestamente, el mismo apoyo hacia sus compañeros, pero algunos otros justificaron su ausencia en el partido, ya que no estaba obligado a quedarse al no haber estado ni siquiera convocado por André Jardine.