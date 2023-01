Lichnovski habló de Cocca y reveló qué le faltó a Tigres en torneos pasados

"No es una comparación con un cuerpo técnico anterior ni con lo que paso antes; (Cocca) se caracteriza por ser ordenado, por preocuparse de esos detalles. Tenemos buena materia prima en el equipo y jugamos el fin de semana que viene con sanos, el primer partido les va a quedar claro lo que quiere este equipo y lamentablemente va a ser esfuerzo, sacrificio, no hay problema, tácticamente me sorprendió mucho y el fútbol el equipo lo tiene. Sin duda, no solo eso, no quiero decirte que quiero de tal manera enfrente organizado atrás, el que entiende el fútbol entiende que es un equipo que juega de la misma manera en todo lados"", afirmó.