Ignacio González se retiró del futbol tal y como lo había soñado

“Esto lo visualicé muchísimas noches, muchas veces, soñaba con una escena como la que acabamos de tener. El ‘Chapo’ Montes me dio el gafete. En este equipo somos hermanos, por eso he logrado tantas cosas desde el ascenso, hay esa armonía entre todos nosotros. Me dijo ‘ya hablé con Nacho, le daré el gafete’, pero yo le contesté ‘No, como crees Chapo, eres el mejor de la liga’, pero él me dijo hazlo por mi’ y pues ya está”, explicó tras el encuentro.