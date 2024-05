"Cada quién tiene su sueño y su meta, algunos salen por el sueño americano y yo llegué con el sueño mexicano, me quedé, pregunté cómo sacar los documentos. Antes de salir de mi país, teníamos conocimiento de muchos países, de cómo vive la gente, de cómo es la vida, por eso decidí que mejor aquí".

Apoyado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Ibrahime ahora tiene dos sueños más pendientes, jugar futbol de manera profesional representando a México y ser ingeniero con el fin de estrechar la comunicación entre personas, objetivo que no está lejos al ya estar cursando el bachillerato.

"Muy joven me empezó a gustar el futbol y tener el sueño de ser futbolista profesional. Me siento feliz haciéndolo, tenía balón y practicaba en mi casa. En mi país no salía tanto porque era peligroso salir a la calle, entrenaba solo en la casa".