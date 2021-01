Hugo Sánchez admite que malinterpretó oferta de Cruz Azul

"Pudo ser mala interpretación que percibí en el tema que me habían mandado una carta en la cual me hacían seriamente un ofrecimiento para dirigir a Cruz Azul y acepté las condiciones y al final se cambió", explicó Hugo.

"Interpreté que era solo el 50 por ciento de lo que me habían ofrecido, tal vez me equivoqué, ellos en realidad no tenían el presupuesto para el cuerpo técnico", agregó.