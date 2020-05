Hijos de jugadores del América portaron la medalla de subcampeón

“Faltando algunos minutos, Aquivaldo mete el 2-1, viene el del empate 2-2. En ese momento bajan, les quitan la medalla de subcampeón y uno de los chavos que estaba de balonero baja corriendo con mi hijo Diego, y le dice “Diego, empatamos el partido y el gol lo metió tu papá. Y mi hijo: “No, no, no, mi papá es portero no mete goles”.