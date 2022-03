Cristante sobre jugar fuera: "Jugadores y familias no lo merecían"

"Las sensaciones son buenas porque jugamos de visita, un torneo complicado, con pocas situaciones de gol, ha sido un partido de pelea, después te sacan de tu estadio sin tu gente con toda esta problemática de hace 12 días, me gusta la respuesta del grupo, más allá del juego y el resultado la entrega de los chicos le regresa la alegría a la gente en Querétaro, no solo en lo institucional sino a toda la gente que no podrá verlos de local.