Cristante pide a Querétaro que no tenga miedo: "El error es parte del juego"

“Se distiende, no el compromiso, sino el miedo a equivocarse, la culpa, hay sensaciones que se sienten dentro de la cancha, que a veces prefieres no tenerla (pelota), no pedirla, no moverte, por miedo al error. No digo que sean particularidades de todos los jugadores, pero la sensación de tener que reaccionar a una situación o tener que accionar, hay que convertir al jugador reactivo en activo y eso es darle un poquito de identidad”, externó Cristante en Línea de 4.