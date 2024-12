De inmediato Henry cambió de tema y habló de lo complicado que fue el torneo no solo para él sino para todo el equipo. “Comimos mucha basura de prensa, de afición en su momento, con justa razón y se debe sobreponer a todo y no fuimos capaces. La vida nos estaba probando y fuimos muy fuertes para salir adelante”, señaló el jugador.

“No echamos culpas, no pusimos pretextos, nos sobrepusimos salimos adelante y cada integrante al portar este escudo crece, no tenemos refuerzos top, que costaron muchísimo, son refuerzos que en algunas ocasiones no los querían otros equipos, los despreciaron y este le hace ir por el éxito, es la grandeza del América”, agregó.

El mexicano indicó que salió de la crítica, no solo de la prensa, de la afición y con justa razón no estaba siendo ese jugador que tenía que ser en la cancha y no guardó rencor, eso hace crecer más sacar el carácter que no sabía que tenía, que contaba con él, ver lo que puedo aportar a cada joven es un honor y soñar a aspirar a más