"Cuando llegó aquí lo abucheaban, se ha ganado un respeto y es un gran chico, yo lo odiaba de rival por los Chicotazos , me caía mal dentro de la cancha, pero es un gran tipo, trabajador, honesto, que hace grupo, que va por el bien del equipo juegue o no, se le notan esa ganas de revertir la situación que vivió y esos los quiero en mi equipo, jugadores que tengan sed de revancha".

HENRY, ENCANTADO CON UN JUGADOR COMO CHICOTE

"Es decirle 'mano, vienes aguanta', porque sabíamos como iba a hacer el abucheo cada vez toca la pelota, que salga a la cancha, él se lo esperaba, no sabía que tan grave iba a ser, pero lo aguantó, trabajó, pelea su lugar, se esfuerza al máximo da lo mejor de él juegue o no, esas cosas uno como capitán, es 'tranquilo wey, vas para adelante, bienvenido al equipo, mátate'.

"Otra cosa hubiese sido que llegara y... 'no sé si me abuchean, no le voy a echar ganas porque me están dando para abajo', al contrario, él tiene ese carácter de salir adelante y esos jugadores en este equipo, bienvenidos, porque necesitas carácter para pararte en una cancha con este escudo, salir y dar lo mejor de ti, no es fácil, muchos han pasado con mucha calidad y aquí no rinden".