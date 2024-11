Gustavo Lema revela su gran problema con 'Turco' Mohamed en casi 20 años

“Yo delante de la gente no le hablaba como amigo, si Tony me decía que el pasto era color rojo, el pasto es de color rojo. Puertas adentro le decía ‘gordo, estás equivocado’”.

“Llega un punto en que ya no hay discusión porque es una mirada y ya sabes lo que está pensando el otro, si te quiere matar o si está de acuerdo”, señaló el DT de Pumas en Marcaje Personal.

Respecto por qué tuvieron que pasar 17 años para tomar una oportunidad de ser técnico, Lema respondió: “Yo trabajo con la camiseta puesta y la mía era del cuerpo técnico de Tony. Yo no lo veía, ni le veo techo a Tony. Había directivos que me ofrecían o venía Tony y me decía ‘me dijo tal si querés ir a tal lugar’”.