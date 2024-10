Luego de la derrota sufrida en casa 2-0 ante Cruz Azul , en la que también se dio la dolorosa lesión de Michell Rodríguez, Gustavo Lema , técnico de los Pumas, no quiso adelantar un diagnóstico sobre el juvenil jugador.

"Fue muy aparatosa y nos asustamos mucho, pero hay que esperar un estudio, sí es un esguince grande, pero hay que esperar el estudio para ver que no haya ninguna otra complicación. No me quiero anticipar, pero sí nos asustamos mucho y esperemos que el estudio descarte cosas más complicadas".