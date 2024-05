Lema sin temor a la Vuelta: "¿De visitante? Vamos a 20 cuadras"

"Lo peor de todo es el resultado, tuvimos errores, lo pagamos caro en el partido, luego los obligamos a cometer un error, no definimos, creamos situaciones claras a balón parado y no pudimos concretar, luego vinieron los goles, siempre los goles vienen por errores. Fue una noche en donde no salieron las cosas, en cuanto al manejo no hay muchas dudas, simplemente esto es de efectividad".

Publicidad

El entrenador argentino argumentó que confía en la remontada al recordar que en el torneo ya lograron meter tres goles en algunos partidos.

"Respecto al planteo no hubo, me parece, los goles no vinieron, fue una pelota al área, un choque, un golazo de Rivero, y el segundo gol no achicamos. Respecto a la épica: en cinco partidos del torneo, hicimos tres o más goles, estamos ahí, con la fuerza, el entusiasmo, pronto tenemos la revancha, estamos con vida, ilusionados en poder dar la vuelta".

PUMAS NO SERÁ VISITANTE EL DOMINGO, AFIRMA LEMA

Cuestionado sobre el papel de jugar ahora de visitante en el Estadio Ciudad de los Deportes, Gustavo Lema aseveró que para nada se sienten de esa forma al ser de la misma ciudad que Cruz Azul en Pumas.

"En lo anímico están bien, quieren jugar ya, de visitante vamos a 20 cuadras, por favor, el que se sienta visitante, mejor que no entre a la cancha, estamos acá. Están enteros, con ganas, así que eso a mí también me motiva, estoy entusiasmado, entré al vestuario para ver si tenía que levantarlos, no hace falta, estamos con las ganas".