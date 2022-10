Almada sobre el penal tardío: "Cansan un poco estas situaciones"

"No sé por qué sea incidente (el penal), hay un penal, luego el VAR lo quita, ahí ya no podemos reclamar, ya la vio en el Var, cuando reclamamos es cuando no se marca, si es o no después nosotros lo analizaremos, pero hoy me parece que es de igual forma para todos, me parece que hoy fue parejo, por lo menos en las tarjetas así lo vi, después el penal que nos quitan él ve al VAR, yo no lo he visto, la decisión está tomada, no tiene por qué reclamar (Almada)".