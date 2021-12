Guillermo Almada cree que Pachuca es la puerta al título de la Liga MX

" La selección de mi país es una debilidad para cualquiera, están en un proceso de elección y agradecemos mucho tenerlos en cuenta nuestro trabajo y que podemos ser útiles en algún momento, pero estamos enfrascados en este desafío nuevo, en este proceso que hemos empezado, y no tenemos tiempo ni de pensar en otra cosa, ojalá la selección uruguaya tome la mejor decisión, apoyaremos a distancia a quien le toque ya agradezco el interés mostrado, no puedo decir mas porque no queremos interferir en ese proceso de elección en nuestra selección", aseveró.