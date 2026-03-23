Liga MX Guillermo Abascal deja de ser técnico del Atlético de San Luis El entrenador español se va del equipo potosino después de perder ante León en la Jornada 12.

Video Guillermo Abascal se va del Atlético de San Luis tras perder ante León

Guillermo Abascal dejó de ser técnico del Atlético de San Luis tras perder, en casa, el partido ante León (1-2) en la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026.

De acuerdo con información de Marco Cancino para Línea de 4 de TUDN, Abascal quedó fuera del equipo potosino tras los malos resultados. En total, el técnico español de 36 años dirigió 31 partidos con saldo de 10 victorias, tres empates y 18 derrotas.

PUBLICIDAD

En el Clausura 2026 dejó al San Luis en el lugar 15 de la tabla con 11 puntos, fruto de tres triunfos, dos empates y siete derrotas.

Es la quinta salida de un entrenador de un equipo de la Liga MX en el presente torneo tras los despidos de Christian Ramírez de Mazatlán, Francisco Rodríguez de Santos y Domenec Torrent de Monterrey, además de la renuncia de Nacho Ambriz en León.

Con cinco jornadas por disputar, el Atlético de San Luis aún tiene posibilidades de entrar a la Liguilla al estar a solo siete puntos del América que ocupa el octavo lugar, último puesto de zona de clasificación.

Se espera que, en las próximas horas, el San Luis haga oficial la salida de Guillermo Abascal y anuncie a su reemplazo, ya sea de manera interina o definitiva.