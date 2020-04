‘Gringo’ Castro tunde a la Liga MX: "No les importan los chavos"

“Por el tema de la salud no hay duda que es lo correcto, por el tema formativo es de las decisiones más malas que he escuchado, de verdad, había miles de opciones más, aquí es un tema económico porque yo no vi que la liga vaya a parar, o, ¿son inmunes los de primera división?.

“No es como que se cobra la entrada a ver a tus hijos, es gratuita, entonces se puede hacer a puerta cerrada cuando todo esto pase (pandemia del coronavirus), no estoy diciendo ahorita. Es evidente que quisieron reducir costos de transporte, de viajes... es un tema de costos y no lo comentan, ni lo ponen en el comunicado, yo creo que se leería mal”, expresó.

“No fue como que me preguntaran ‘oye, ¿qué te parece si hacemos esto?, ¿qué opinan los chavos?’, no, no… lo que menos importan aquí son los chavos, no importan. Simplemente se para y se acaba el torneo, el que va de primero que bueno y el que va de último igual, no les importó nada”, explotó.