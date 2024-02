"Con tranquilidad, la verdad que es normal de un equipo grande y de su afición, que uno caiga en el error, porque el equipo grande tiene eso, te exige a hacer las cosas siempre de la mejor manera, en este caso, me tocó hacer justo el error en ese partido (Pachuca), no fue un error táctico, sino que fue un error de ejecución.

"El futbolista convive con eso, con el error y el acierto, somos seres humanos y también nos equivocamos, y lo importante es que así es el futbol y no va a ser la primera vez que me equivoque, trato de hacer las cosas, siempre la perfección y de entregarme al máximo para el equipo", manifestó.

"Yo he hablado con él (Anselmi), me preguntó que cómo me sentía después de haber dado un buen partido con Pachuca, después de haberme caído un poquito la afición por el error que había tenido, pero estoy tranquilo porque confío en mí y confío en mis condiciones. Como te digo, vengo de un equipo grande, donde también la afición es exigente", dijo el zaguero central.