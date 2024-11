Gonzalo Pineda revela que tuvo tres ofertas para dirigir en Liga MX

Gonzalo Pineda, ex jugador y ahora entrenador, reveló que tuvo tres ofertas para dirigir en la Liga MX , una de ellas “hace muy poco”, pero manifestó que por ahora ese no es su objetivo, ya que sueña con ir dirigir al futbol europeo.

“ Sí tuve ya en tres ocasiones tres ofertas formales . La última fue hace muy poco, pero bueno, por diferentes razones no se ha dado. Al principio fue un poco el tema. Mis hijos son adolescentes y ya están muy adentrados en el formato de la escuela de acá y para nosotros esa parte es muy importante, darles un poquito de estabilidad y bueno quien sabe qué pueda pasar en un futuro, pero sí ha habido ofertas gracias a Dios”, reveló Pineda.

“La verdad es que nunca me imaginé esto de vivir acá en Estados Unidos y trabajar acá, jugar o dirigir...No, y o pensaba retirarme en México, hacer mis cursos de entrenador en México y mira que en un accidente extraordinario que sucedió en mi carrera, que fue una lesión, me permite estar hoy acá y llevar ya 10 años en Estados Unidos y tener la fortuna de vivir esta experiencia, entonces planes la verdad pues no hago”, manifestó.