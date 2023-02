Gonzalo Pineda quiere ver más gente de futbol en Selección Mexicana

"No pasa por un solo técnico, esto va más allá de una estructura, de todo un plan de desarrollo, de estar cambiando cada dos años las reglas, ahora descenso, ahora no, ahora es regla del menor, ahora no, ahora hay más extranjeros, ahora hay menos, se cambió muchísimo y no se ve una ruta, ojalá que se pueda tener un plan a mediano o largo plazo independientemente del técnico nacional".