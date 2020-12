Gonzalo Pineda quiere dirigir a Pumas pero no en este momento

Dirigir a Pumas es una idea que Gonzalo Pineda tiene instalada en la cabeza pero no para este momento de su carrera en el que forma parte del cuerpo técnico del Seattle Sounders , pues además de que quiere seguirse preparando, tiene claro que una de sus prioridades es que su familia encuentre esa estabilidad que no tuvieron cuando era jugador.

El ex futbolista aseguró que ese fue el único motivo por el que no le dio el sí a los universitarios, pero sabe que en algún momento volverá a tener la oportunidad y espera llegar mejor preparado para tomar el reto.

“Fue la única razón por la que no acepté el acercamiento con Pumas, pero por supuesto que en un futuro me encantaría llegar en un gran momento en mi carrera como entrenador donde realmente le pueda aportar al equipo de mis amores, que es Pumas, algo y ofrecerles más experiencia, ofrecerles más que en este momento soy un novato como entrenador y a lo mejor me falte todavía aprender algunas cosas".

"La verdad es que está muy claro, Brian (Schmetzer) es alguien que adora Seattle, ha crecido, es de casa, jugó, fue entrenador en la Segunda División, no veo a Brian fuera, y si fuera. Si Brian no renueva yo nunca ocuparía el lugar de Brian, sería lo último que haría, de alguna otra manera si él toma otra posición dentro del club lo podría pensar si él me lo pidiera, pero de otra manera la lealtad está antes que otra cosa", explicó el ex jugador.