La promesa de Pumas ante Cruz Azul: “Vamos a dejarlo todo”

" Remontadas ha habido muchas en el futbol . En Pumas, la final de 2015 se iba perdiendo 3-0 y al final se estuvo a nada. Si ellos nos metieron 3 goles en diez minutos, por qué no hacerlos nosotros. Si ellos nos metieron 4 en su casa, podemos meterles 5 en la nuestra. Estamos convencidos de que se puede hacer", asegura Lira.

Para Lira, a pesar de lo abultado del marcador no se puede dar por vencido a los Pumas ya que aún faltan 90 minutos por disputarse.

-"Vencidos no estamos. No lo conocemos, no sabemos qué es eso. Estamos enfocados en ganar, en hacer lo nuestro y eso vamos a hacer. Queremos limpiar la imagen, hacerlo bien, por la gente que está afuera que nos ayuda, nuestras familias y por nuestros seres queridos”, apunta Lira.