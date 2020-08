El técnico argentino aseguró a TUDN , antes de que se girará la orden de aprehensión, que no tiene miedo del proceso y que se mantenía en la versión que dio hace seis años a las autoridades.

"Sé que es una cuestión mediática, que soy La Volpe, nunca me pasó esto, no tengo ninguna acusación de nadie, llevo más de 46 años de casado, tengo nueve nietos y eso me da que soy una gente muy respetuosa porque nunca tuve acusaciones en toda mi vida, eso cuenta mucho porque esta causa la justicia va a ponerla en su lugar".