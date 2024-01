"En tema de instalaciones, lo que es el estadio, vestuarios, el club donde entrena, comedor, pasto, todo, no está por debajo del nivel europeo de lo que vi allá, de muchos clubes está muy por encima. Me tocó venir como visitante también está muy encima de lo que me tocó ver allá de visita, que eran muy malos, pésimas condiciones a veces, aquí Monterrey tiene todo, de primer nivel".

GERARDO ARTEAGA: "NECESITABA UN CAMBIO"

"Decisión complicada, el saber lo que me costó llegar a Europa y ahora tomar la decisión de volver, me terminó de convencer todo, el proyecto, lo grande que es Monterrey, sí fue complicado tomar la decisión, no lo veo como algo imposible el venir aquí y que me sirva como trampolín para volver a saltar a Europa, en mi momento es algo que necesitaba, necesitaba un cambio y mi mejor salida fue esto, fue lo perfecto que me tenía que pasar y aquí estoy, lo veo como un impulso para volver a saltar".