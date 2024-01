Rayados presenta a Arteaga y Leone; no descarta refuerzo de 'pánico'

Rayados presentó a Gerardo Arteaga y Tony Leone como sus nuevos jugadores para el Clausura 2024 , aunque José Antonio ‘Tato’ Noriega , presidente del club, no descarta la llegada de otro refuerzo antes del cierre de registros que es el próximo jueves 1 de febrero.

“Estamos satisfechos, contentos y pudiera parecer que completos, pero yo nunca cierro la puerta porque oportunidades en la puerta aparecen, será difícil que haya algo más pero no puedo decirte que ya no haya algún movimiento.

“El plan original era este y nos sentimos completos, pero la puerta sigue abierta y hasta que no se cierre debemos de estar atentos”, advirtió el ‘Tato’ Noriega tras los fichajes de Brandon Vázquez , Jorge ‘Corcho’ Rodríguez , Arteaga y Leone.

Arteaga ve a Rayados con nivel europeo

“Conozco el club, las instalaciones, hoy me tocó estar bien El Barrial, no veo lejos la verdad, creo que Monterrey tiene muchísimas mejores instalaciones que varios equipos de Bélgica, la institución y el equipo no está alejado del nivel europeo”.