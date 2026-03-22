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    Gabriel Milito confiesa que le dijo al ‘Tala’ Rangel antes de detener el penalti a Monterrey

    El técnico de Chivas habló de la confianza que mostró el portero previo al cobro de la pena máxima ante Rayados.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Gabriel Milito confiesa que habló con Tala Rangel antes del penalti

    Chivas sacó el triunfo en Monterrey de forma cardíaca en la última jugada, donde Raúl ‘Tala’ Rangel le detuvo el penalti a Djuka y que a la postre significó la victoria por marcador de 3-2.

    Sobre este tema habló Gabriel Milito en la conferencia de prensa postpartido, en la que reveló que fue lo que se dijeron en el abrazo que se dieron antes de la última jugada del encuentro.

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    Tala defiende un arco muy grande, de Chivas, también defiende un arco como el de México, y era el momento que más lo necesitábamos para conseguir el triunfo, que lo merecíamos, pero como esto es futbol y a veces la justicia no cuenta, debía aparecer”.

    Simplemente transmitirle la confianza que vaya decidido, que vaya decidido y con toda la fe del mundo que iba a atajar el penal y que iba a darnos el triunfo, la verdad que fue muy decidido a atajar el penal, él estaba convencido, me lo dijo y eso para un equipo tan importante como nosotros, es fundamental tener un arquero que el caso de hoy salve partidos o salve tres puntos.

    Por otro lado, Milito señaló que hubiesen salido dolidos de terminar el partido con empate en el marcador después de tener el control de este durante casi todo el juego.

    Hubiese sido muy doloroso haber terminado el partido empatado 3-3, ya lo tenemos totalmente dominado, lo tenemos prácticamente en la mano, pero el futbol no deja de sorprenderte, el futbol es muy dinámico y hay que jugar hasta el final, los partidos se terminan cuando el árbitro pita, nunca se terminan antes, sea cual sea el resultado”.

    Video ¡El héroe de la noche! Tala Rangel le ataja penal a Djuka en los últimos minutos
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