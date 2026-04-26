    Liga MX

    Gabriel Milito reacciona a la falta de contundencia de Chivas de cara a la liguilla

    El estratega rojiblanco se refirió a la falta de gol, luego de los últimos partidos del torneo y a poco de iniciar su participación en la liguilla.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Milito no se preocupa por falta de contundencia en Chivas

    Chivas empató con Tijuana y nuevamente se fue sin goles, el resultado también provocó que perdieran el liderato; sin embargo, para Gabriel Milito, técnico de Chivas, la falta de contundencia no es motivo de preocupación.

    El estratega explicó que mientras su equipo llegue y pueda crear oportunidades se mantiene tranquilo y confiado de que esta situación se pueda revertir en los siguientes juegos.

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    "Mientras que generemos dominio, buen juego y situaciones. Hay que preocuparse cuándo se juega mal, cuando no pateas al arco, cuando no consigues imponer tus condiciones, pero eso en todos los partidos que jugamos sucedió. Por lo tanto de cara al futuro tengo confianza de que a partir de generar las situaciones, existe la posibilidad de hacer gol", explicó en conferencia de prensa.

    MILITO, SATISFECHO PESE A PERDER LIDERATO

    Respecto a no poder terminar como líderes del torneo, Milito aceptó que había ilusión por obtenerlo, pero aseguró que están satisfechos con haber cumplido el objetivo de clasificar y el torneo realizado.

    "Desanimo no existe, estamos tranquilos con el campeonato que hicimos. Conseguimos el objetivo de estar entre los primeros cuatro. Creo que merecimos ser lideres, pero el futbol no es de merecimientos. Muy satisfecho y con mucha confianza de cara a lo que viene", expresó.

    "El torneo fue muy bueno. Terminamos en la segunda posición por diferencia de gol, pero pudimos terminar primeros. Quizás en los últimos partidos nos faltó la contundencia que siempre tenemos", agregó.

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